Анапа, Краснодарский край, 22 декабря, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Вечером 21 декабря рядом с отделением полиции в Анапе женщина запустила фейерверк и потом пыталась поджечь банкомат. О поимке нарушительницы сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

мвд.рф Полиция России

После запуска фейерверка горожанка пошла в сторону пересечения улиц Красноармейская и Крымская. Подойдя к отделению банка, она достала канистру с горючим и попыталась облить банкоматы. Реализовать преступный замысел ей не удалось — прохожие вовремя заметили её действия и вызвали полицию, которая и задержали 59-летнюю жительницу Анапы.

Отмечается, что прохожие удерживали злоумышленницу до приезда полиции и Росгвардии.

Женщина в полиции призналась, что действовала по указке неизвестных лиц, которые всё это время общались с ней по телефону.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в полицию Колпинского района 21 декабря поступили два сообщения о поджоге банкоматов в разных местах: в доме по Тверской улице, 34 и в доме 37 по проспекту Ленина и о попытке поджога в доме 7 по улице Тазаева.

Оперативники задержали предполагаемого виновника — мужчину 70 лет. В ходе опроса пенсионер признался, что причастен к трём поджогам банкоматов.

В этот же день полиция установила личность подозреваемой в поджоге банкомата на Среднеохтинском проспекте Санкт-Петербурга. Выяснилось, что 68-летняя женщина, также как и 70-летний мужчина пошли на преступление по указанию неизвестных лиц.

21 декабря в Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв. Момент поджога банкомата запечатлела видеокамера.