Колпино, Санкт-Петербург, 22 декабря, 2024, 00:30 — ИА Регнум. В полицию Колпинского района 21 декабря поступили два сообщения о поджоге банкоматов в разных местах: в доме по Тверской улице, 34 и в доме 37 по проспекту Ленина и о попытке поджога в доме 7 по улице Тазаева. Подробности сообщили в Петербургской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД полиция

Оперативники задержали предполагаемого виновника поджога возле дома 37 по проспекту Ленина — мужчину 70 лет. В ходе опроса пенсионер признался, что причастен к трём поджогам банкоматов.

«Предварительно установлено, что подозреваемый действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению преступления», — пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело (террористический акт, совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека).

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, полиция установила личность подозреваемой в поджоге банкомата на Среднеохтинском проспекте Санкт-Петербурга. Предполагаемую виновницу задержали. Выяснилось, что 68-летняя женщина, также как и 70-летний мужчина пошли на преступление по указанию неизвестных лиц.

21 декабря в Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв. Момент поджога банкомата запечатлела видеокамера.

На кадрах видно, как женщина достала бутылку с зажигательной смесью, которой облила банкомат. После этого она взяла в руки мобильный телефон и зафиксировала происходящее. Затем пенсионерка спичками подожгла аппарат. Прогремел взрыв, начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.