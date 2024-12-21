Санкт-Петербург, 21 декабря, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Полиция установила личность подозреваемой в поджоге банкомата на Среднеохтинском проспекте Санкт — Петербурга. Предполагаемую виновницу задержали, сообщила 21 декабря пресс-служба Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр из видео

«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по месту жительства, в квартире на Большеохтинском проспекте, задержана 68-летняя пенсионерка. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили её к совершению данного преступления», — уточнили правоохранители в Telegram-канале.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря в Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв. Момент поджога банкомата запечатлела видеокамера.

На кадрах видно, как женщина достала бутылку с зажигательной смесью, которой впоследствии облила банкомат. После этого она взяла в руки мобильный телефон и зафиксировала происходящее. Затем злоумышленница спичками подожгла аппарат. Прогремел взрыв, начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.