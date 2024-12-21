Санкт-Петербург, 21 декабря, 2024, 22:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в отделении Сбербанка прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Момент поджога банкомата на Среднеохтинском проспекте запечатлела видеокамера.

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На кадрах видно находившуюся в помещении перед банкоматами женщину в чёрной куртке. Она достала бутылку с зажигательной смесью, которой впоследствии облила банкомат. После этого женщина взяла в руки мобильный телефон и зафиксировала происходящее. Затем она спичками подожгла аппарат. Прогремел взрыв, начался пожар.

Злоумышленница покинула место преступления. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря взрыв прогремел в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. В здании мужчина взорвал неизвестный предмет. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, мотивы его поступка устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.

В июле 2023 года неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в отделении Сбербанка в Петербурге. Вероятно, он хотел вскрыть банкомат, сообщал осведомлённый источник. Банкомат повреждён не был, но в помещении вылетели стёкла, осыпалась штукатурка и обрушился потолок.