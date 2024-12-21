Вашингтон, 22 декабря, 2024, 00:50 — ИА Регнум. США нанесли точечные удары по йеменской столице. Целями атаки были объекты хуситов, сообщило 21 декабря центральное командование Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — уточнили в ведомстве.

Для атаки по объектам хуситов применялись силы и средства ВМС и ВВС США.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 декабря йеменская столица Сана и провинция Ходейда подверглись массированным авиаударам. По данным телеканала Al Hadath, минимум три из них пришлись по военным объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы). Телеканал Al Masirah обвинил в агрессии Израиль.

В ночь на 17 декабря ВС США также нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, которые контролирует движение хуситов. Атаке подверглись военные объекты, в том числе здание минобороны в Сане. Информация о последствиях ударов не приводилась.