США атаковали в Сане склад ракет и операционный центр хуситов
Пентагон: США атаковали в Сане склад ракет и операционный центр хуситов
Вашингтон, 22 декабря, 2024, 00:50 — ИА Регнум. США нанесли точечные удары по йеменской столице. Целями атаки были объекты хуситов, сообщило 21 декабря центральное командование Пентагона.
«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — уточнили в ведомстве.
Для атаки по объектам хуситов применялись силы и средства ВМС и ВВС США.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 декабря йеменская столица Сана и провинция Ходейда подверглись массированным авиаударам. По данным телеканала Al Hadath, минимум три из них пришлись по военным объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы). Телеканал Al Masirah обвинил в агрессии Израиль.
В ночь на 17 декабря ВС США также нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, которые контролирует движение хуситов. Атаке подверглись военные объекты, в том числе здание минобороны в Сане. Информация о последствиях ударов не приводилась.