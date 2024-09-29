Ходейда, Йемен, 29 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли ракетные удары по инфраструктуре радикального хуситского движения «Ансар Аллах» в городах Ходейда и Рас Исса. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Кадр из видео

«Сегодня (воскресенье) в ходе масштабной разведывательной воздушной операции десятки самолётов ВВС Израиля, включая истребители, самолёты-заправщики и разведывательные самолёты, нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары были ответом на атаки движения по Тель-Авиву и Ашкелону.

По утверждению израильских военных, среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти и переброски иранского оружия в регион.

Израильские военные также опубликовали кадры совещания командующего ВВС Израиля из оперативной комнаты подземного командного центра. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал видео вылета истребителей F-15, которые нанесли удары по объектам хуситов.

Как передавало ИА Регнум, ранее йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву и Ашкелону. Израильские СМИ отметили, что атака была отражена. Хуситы подчеркнули, что продолжат наносить удары, пока Израиль не прекратит атаки на Палестину и Ливан.

27 сентября пресс-служба ЦАХАЛ заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.