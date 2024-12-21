Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, приехавший на место теракта в Магдебурге, был освистан местными жителями. Видео опубликовано в Сети.

dpa/picture-alliance/ТАСС

На записи видно, что немецкие граждане освистывают идущего к месту трагедии канцлера и неодобрительно о нём высказываются.

Вечером 20 декабря водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом. 21 декабря немецкая полиция сообщила о четырёх жертвах и более 200 пострадавших в результате данного теракта. По данным издания Bild, ещё 86 человек остаются в больницах с тяжёлыми травмами, легко пострадали при нападении 78 человек.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон нагрубил пострадавшим от урагана жителям острова Майотта, не справившись с их критикой. Когда французский лидер прилетел на остров, местные жители освистали его и начали скандировать призывы уйти в отставку. Пострадавшие окружили президента, засыпая его претензиями, связанными с отсутствием должной реакции французского правительства на происшествие. В ответ на это француз выругался на недовольную толпу.