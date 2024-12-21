Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате теракта в немецком Магдебурге, сообщила 21 декабря газета Bild, ссылаясь на данные полиции.

Global Look Press/IMAGO/Marc John

«После нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге полиция сейчас говорит о четырёх погибших и 41 серьёзно раненом», — говорится в сообщении.

Всего пострадали больше 200 человек. По данным издания, ещё 86 человек остаются в больницах с тяжёлыми травмами, легко пострадали при нападении 78 человек.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку. Немецкие СМИ сообщили, что мужчина жил в стране с 2006 года, в 2016-м получил статус беженца. В Германии он скрывался от правосудия, так как на родине его обвиняют в терроризме и торговле людьми.