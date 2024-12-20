Париж, 20 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон нагрубил пострадавшим от урагана жителям острова Майотта, не справившись с их критикой. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Gleb Soboliev/Arenaakcji/Global Look Press Эммануэль Макрон

14 декабря на остров Майотта в Индийском океане, который является территорией Франции, обрушился ураган «Шидо», который уничтожил едва ли не всю местную инфраструктуру и унёс жизни более 30 человек.

Когда французский лидер прилетел на остров, местные жители освистали его и начали скандировать призывы уйти в отставку. Пострадавшие окружили президента, засыпая его претензиями, связанными с отсутствием должной реакции французского правительства на происшествие. По словам местных жителей, с 14 декабря они не видели ни одного спасателя.

«Циклон — это не я! Я не несу ответственности! Если бы не Франция, у вас было бы в десять тысяч раз больше неприятностей!» — заявил Макрон, а затем нецензурно выругался.

В ответ на несдержанность президента толпа лишь сильнее стала возмущаться.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, назначенного на этот пост 5 сентября. Документ на рассмотрение внесли депутаты от левых партий. Соответствующее решение поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Макрон перед голосованием по вотуму недоверия правительству предупредил, что не покинет добровольно свой пост, пока не истечёт срок его полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией». По словам Макрона, он гордится доверием граждан и уверен, что полезен Франции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 декабря заявил, что Макрон не смог удержать власть в стране и утратил доверие французов. По его словам, действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса.

В сентябре бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано нецензурно оскорбил Макрона после победы в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC. В интервью сразу после боя Мойкано обрушился на Макрона с оскорблениями, назвав его одним из «ублюдков-глобалистов».

В декабре 2023 года на чемпионате мира по регби в Париже зрители освистали Макрона и выкрикивали оскорбления в его адрес. Президент Франции обратился с речью во время церемонии открытия турнира. Французские СМИ сообщали, что свист и оскорбления в адрес Макрона раздавались и в фан-зонах, где транслировалась церемония открытия.