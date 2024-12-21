Москва, 21 декабря, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Осужденный имеет право получить гражданство России, если заключает контракт с Министерство обороны России. Об этом заявили 21 декабря в МВД России, комментируя ситуацию с выдачей паспортов иностранцам в исправительной колонии №26 под Самарой.

В ведомстве напомнили, что согласно российскому законодательству отбывающие наказание не могут претендовать на гражданство, кроме некоторых случаев.

«Осужденный вправе претендовать на получение российского паспорта после принесения присяги гражданина Российской Федерации, если… он заключил контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции (в рамках указа президента России № 10 от 4 января 2024 г.)», — отметило Главное управление по вопросам миграции в своём Telegram-канале.

Кроме того, паспорт РФ могут получить те, кто, не изъявив желания сохранить украинское гражданство, проживает или проживал на территории субъектов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.

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