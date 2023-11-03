Москва, 3 ноября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Особый воинский учёт вводится в военкоматах для заключенных по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из постановления российского правительства. Документ опубликовали на официальном портале нормативных правовых актов.

«Воинский учёт граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы (далее — особый воинский учет), осуществляется военными комиссариатами по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, выполняющих функции исправительных учреждений, в порядке, определенном разделом V настоящего положения», — сказано в постановлении.

В тексте говорится, что постановка и снятие с учёта, а также внесение изменений в учетные документы, будут происходить без личного присутствия заключенных.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность осуждённым проходить военную службу по контракту. В документе говорится, что граждане, имеющие судимость, могут быть призваны на военную службу, если они совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Норма касается и тех осужденных, кто уже отбыл наказание, и тех граждан, у которых судимость была снята или погашена. При этом у лиц, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних или ряд других тяжких преступлений, возможности служить в армии не будет.

6 сентября появилась информация, что Минобороны России предложило внести изменения в положение о воинском учёте, в рамках граждане, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, будут подлежать воинскому учёту.