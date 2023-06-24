Москва, 24 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Закон, дающий возможность осуждённым проходить военную службу по контракту, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 24 июня на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, заключившие контракт о прохождении военной службы, призванные на военную службу по мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Граждане с судимостью могут быть призваны на военную службу, если они совершили преступления небольшой и средней тяжести, за исключением преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряда других тяжких преступлений. Норма распространяется и на тех, кто отбыл наказание в виде лишения свободы, а также на лиц со снятой или погашеной судимостью.

Согласно новой норме, призванные по мобилизации или в военное время, а также заключившие контракт с вооружёнными силами осуждённые граждане получают возможность досрочного освобождения. Для этого обращение от командования воинской части или личное заявление осуждённого должно поступить в орган исполнения наказания.