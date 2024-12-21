Тобольск, Тюменская область, 21 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 15 детей и двоих взрослых парами хлора в бассейне в Тюменской области. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Global Look Press

Инцидент произошёл на базе отдыха недалеко от Тобольска. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сказано в сообщении.

«После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей (в возрасте от 9 до 11 лет, один ребёнок в возрасте 3 месяцев) почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление парами хлора», — отметила пресс-служба.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли пробы воды из бассейна и необходимую документацию. Владелец базы отдыха и свидетели будут опрошены. Назначены экспертные исследования. По результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг требованиям и нормам закона, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пострадавшие почувствовали недомогание сразу после купания в бассейне и обратились за помощью. Они были госпитализированы.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

Состояние детей, попавших в больницу, медики оценивают как средней тяжести, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.