Тюмень, 21 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Состояние детей, попавших в больницу после купания в бассейне в Тюменской области, медики оценивают как средней тяжести. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Эдуард Корниенко/Известия

В ведомстве добавили, что на месте ЧП работали три бригады скорой медицинский помощи, пациентов доставили в областную больницу № 3.

«Пятнадцать несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения. Состояние средней степени тяжести», ― уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря в Тюменской области двух взрослых и 15 детей, в том числе одного ребёнка 2024 года рождения, госпитализировали после купания в бассейне. Медики поставили им предварительный диагноз «отравление парами хлора».

В межрайонной прокуратуре уточнили, что инцидент произошёл на базе отдыха «Сказка» недалеко от Тобольска. Отдыхающие после купания в бассейне почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

Надзорное ведомство организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли пробы воды из бассейна и необходимую документацию, назначили экспертные исследования. Они также опросят владельца базы отдыха и свидетелей.