Тюмень, 21 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Двое взрослых и 15 детей госпитализировали после купания в бассейне в Тюменской области, сообщила 21 декабря пресс-служба прокуратуры региона.

Алексей Майшев/Известия

«15 детей, в том числе один ребёнок 2024 года рождения, и двое взрослых госпитализированы в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом «отравление парами хлора», — сказано в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, 21 декабря отдыхающие на базе отдыха «Сказка» после купания в бассейне почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Они были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В феврале ИА Регнум передавало, что пятеро детей отравились парами хлора во время купания в бассейне отеля в селе Васильевка Самарской области. В результате инцидента никто не погиб, однако четверым детям потребовалась госпитализация.

Ранее троих детей госпитализировали с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде. Отмечалось, что концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора в бассейне оказалась высокой из-за неисправности насосно-циркулирующего оборудования.