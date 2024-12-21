Москва, 21 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Несколько европейских стран выступают за возвращение России на международные турниры, заявил 21 декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Максим Митрофанов

«Германия, Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения», — передаёт его слова «РБ Спорт».

При этом Митрофанов отметил, что порядка 30% европейских стран по-прежнему имеют более сложную позицию и не поддерживают возвращение РФ на международные турниры.

Новость дополняется