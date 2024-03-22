Москва, 22 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил отказ от перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола тем, что УЕФА — самая богатая конфедерация в мире, а переход в Азию не даст автоматического допуска в международные турниры. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами издания «Чемпионат. сом».

Известия/ Дмитрий Коротаев

Митрофанов пояснил, что в случае перехода в Азию российский футбол не получит автоматического допуска никуда. У РФС действует два бана: один от ФИФА и другой от УЕФА. Он отметил, что у РФС есть опция: перейти в Азию, выстраивать отношения с АФК.

«Национальные ассоциации АФК настроены к нам дружелюбно. С другой стороны, мы — конкурент, который съест часть слотов в азиатской ЛЧ и в отборах на ЧМ», — подчеркнул Митрофанов.

Он добавил, что в Азии есть свои плюсы. Сейчас футбольные клубы из России отстранили от международных соревнований. В азиатской Лиге чемпионов можно было бы играть. Для команд этот турнир мог бы стать новым источником доходов. В свою очередь, можно было бы предлагать нововведения.

«Не надо думать, что мы должны идти в Азию и учить играть людей в футбол. Они умеют и разбираются в нём прекрасно. Но мы остаёмся в УЕФА, ведём с ними переговоры», — отметил Митрофанов.

Чиновник уточнил, что желание остаться в Европе также вызвал финансовый вопрос. По словам Митрофанова, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является самой богатой конфедерацией в мире.

«На ближайший цикл сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами составляет € 4,4 млрд. И когда мы вернёмся к соревнованиям УЕФА, наши клубы тоже будут получать эти деньги», — отметил генсек РФС.

Митрофанов подчеркнул, что РФС ежегодно получает от УЕФА сумму в три раза больше, чем та, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов. Падение российских футбольных клубов в рейтинге УЕФА также не является катастрофой. Как отметил генсек РФС, потерянные очки команды восстановят.

Митрофанов добавил, что в перспективе РФС хочет предложить внести изменения в формат клубного рейтинга. Переговоры с УЕФА продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не допустили до еврокубков.

Через год Спортивный арбитражный суд постановил, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным.

22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Глава ФИФА Джанни Инфантино 21 сентября не исключил возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.