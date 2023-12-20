Москва, 20 декабря, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

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Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе из Европы в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Мнения о переходе российского футбола из Европы в Азию

Бывший тренер тольяттинского клуба «Акрон» Евгений Калешин заявил, что Европа сама предложит России вернуться к участию в международных футбольных турнирах, в противном случае ей придётся очень тяжело. Он пояснил, что Россия — это огромнейший рынок. В стране много футболистов и мыслящих тренеров, которые могут придумать то, чего не придумают за рубежом.

По мнению Калешина, с Европой нужно следовать принципу: никогда ничего не просите, сами придут и всё дадут. Вместе с тем он призвал создавать сильный продукт и проводить турниры, которые вызовут у иностранных футболистов желание играть с российскими. Тренер добавил, что переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию не нужно, это Европа должна прийти к России.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в январе 2023 года заявил, что не хотелось бы менять еврокубки на турниры в Азии. По его словам, вопрос о переходе не является прерогативой футболистов, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что лучше: оставаться в УЕФА или переходить в АФК.

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отметил, что играть на международном уровне хочется в любом случае, но в данном случае от игроков ничего не зависит — как наверху решат, так и будет.

История вопроса

Идея перехода российского футбола в Азию стала активно обсуждаться в декабре 2022 года. Тогда РФС объявил о создании специальной рабочей группы. Планировалось, что окончательное решение будет принято в начале 2023 года.

Однако в январе РФС по итогам встречи с УЕФА объявил, что ключевой темой переговоров была необходимость возврата российских клубов и сборных в международные соревнования, стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контракты.

Президент РФС Александр Дюков в сентябре 2023 года сообщил, что решение будет принято до конца года. Он отметил, что РФС не может сменить конфедерацию без неофициального согласия и одобрения ФИФА.

Отстранение

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили от соревнований под своей эгидой все российские сборные. Поводом для этого стало начало специальной военной операции на Украине.

В мае 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, что не считает дискриминационным отстранение российских футбольных клубов от участия в турнирах УЕФА. По мнению суда, это не нарушает принцип политического нейтралитета.