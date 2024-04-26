Москва, 26 апреля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске российских команд на международные турниры находятся на паузе. Об этом 26 апреля заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Pavel Kashaev / Global Look Press

«Мы находимся в диалоге, но в настоящий момент переговоры на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции, все аргументы приведены», — сказал Дюков.

Он напомнил, что в 2023 году УЕФА сначала разрешил юношеским сборным играть в отборе чемпионата Европы, но потом это решение так и не было реализовано.

«Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U-17, мы сделаем какой-то шаг вперёд к нашему возвращению в турниры», — добавил глава РФС.

При этом он добавил, что у России по-прежнему есть возможность смены конфедерации.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.

В декабре 2023 года исполнительный комитет РФС проголосовал против перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе без гарантий от ФИФА.

Дюков отмечал, что в будущем РФС ещё может вернуться к идее перехода в АФК. По его словам, можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что Россию примут в азиатскую конфедерацию. Он добавил, что сам по себе переход не будет означать, что автоматически российские команды смогут принимать участие в официальных матчах, для этого важна позиция и поддержка ФИФА.