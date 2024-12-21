Курск, 21 декабря, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших в Рыльске по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Евгений Мартынов/ТАСС

«Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших получат выплату в размере 1,5 млн. рублей. Будут выплачены и компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — указано в сообщении.

Хинштейн также отметил, что держит ситуацию под личным контролем. Он добавил, что в Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. Во время атаки ВСУ российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

В тот же день Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли, детей среди них нет.

21 декабря Хинштейн заявил, что ракетным обстрелом Рыльска киевский режим продемонстрировал свою преступную сущность. Он отметил, что в результате обстрела были повреждены объекты не просто социальной инфраструктуры, а объекты, предназначенные для детей, школьников, учащихся. В их числе школа, колледж, Дом культуры, ЗАГС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западного вооружения Украине заявил, что Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску.