Курск, 21 декабря, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Ракетным обстрелом Рыльска киевский режим продемонстрировал свою преступную сущность. Об этом 21 декабря заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Кадр из видео

По его словам, здравому смыслу не поддаётся, какие цели преследовал нацистский режим. Он отметил, что в результате обстрела были повреждены объекты не просто социальной инфраструктуры, а объекты, предназначенные для детей, школьников, учащихся. В их числе школа, колледж, Дом культуры, ЗАГС.

«Мне трудно влезть в голову безумных людей, для этого надо тоже стать безумным. <…> Это открытая демонстрация преступной сущности украинского режима, бесчеловечности», ― подчеркнул в беседе с ТАСС врио главы региона.

Хинштейн добавил, что погибшие и пострадавшие стали жертвами абсолютно безумных преступных решений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. Во время атаки ВСУ российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

В тот же день Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли, детей среди них нет

По его словам, повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, выбиты окна, сгорело не менее 15 автомобилей. В здании педагогического колледжа потушили пожар.

Глава региона добавил, что правительство области окажет всем необходимую помощь, оперативный штаб будет работать в Рыльске до наведения порядка в городе. Хинштейн также заявил, что распространяемая в соцсетях информация о попадании нескольких ракет ВСУ в детскую больницу Рыльска не соответствует действительности. Он сказал, что в городе нет отдельной детской больницы.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западного вооружения Украине заявил, что Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску.

В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвратить жертвы среди мирного населения.