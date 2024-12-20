Москва, 21 декабря, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по городу Рыльску в Курской области. Об этом заявил 20 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного вооружения Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат сообщил о погибших, пострадавших, разрушенной инфраструктуре в городе.

«Третий недвусмысленный шаг киевского режима в сторону эскалации — массированный ракетный удар по мирному городу Рыльску в Курской области. Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», — заверил постпред.

Целями атаки ВСУ стали Дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть. Погибли шесть человек, в том числе один ребёнок, в больницах находятся десять пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в Рыльске в результате ударов ВСУ пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты. Было зафиксировано около 15 прилётов.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн информировал, что во время атаки ВСУ российские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Позже он сообщил, что при атаке погибли шесть человек, включая ребёнка.

В связи с этой атакой СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).