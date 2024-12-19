Москва, 19 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Разлив мазута в Чёрном море — это экологическая беда. Сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно скорее убрать топливо. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии, комментируя кадры последствий аварии.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

«Это экологическая беда. Вчера ещё продолжался шторм, осложняющий процесс работы служб. К субботе море должно утихнуть, и можно будет наладить работу. Сейчас надо сделать всё, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу», — рассказал российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936427" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин: нужно сделать всё, чтобы ликвидировать разлив мазута в Чёрном море

Путин уточнил, что в зоне катастрофы работает несколько служб разных ведомств, среди которых Минтранс, Минприроды и МЧС. Президент подчеркнул, что координация между ведомствами крайне важна, поэтому была создана рабочая группа во главе с вице-премьером РФ Виталием Савельевым.

Глава государства также отметил, что крушение танкеров могло быть вызвано нарушениями со стороны капитанов танкеров, касающихся движения и стоянки во время шторма.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.