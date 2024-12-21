Москва, 21 декабря, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Численность населения Украины за последние несколько лет существенно сократилась. Об этом 21 декабря заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что речь идёт о как минимум 17 млн человек.

«В 2022 году на Украине проживало 45 млн человек, сейчас их осталось 28 млн. Половина людей покинула страну, и еще несколько миллионов уедут по итогам этого года», — подчеркнул Уотерс.

Музыкант при этом задался вопросом, почему кто-то должен хотеть жить в стране при существующем режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр 22 октября заявила, что за последние два года население Украины сократилось примерно на 10 млн человек. По её словам, сокращение населения вызвано не только прямыми потерями в конфликте с Россией, но и эмиграцией.

Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 13 декабря указал на то, что в сентябре в украинские школы не вернулись более 400 тыс. учеников, так как подростки и их родители поняли, что нужно бежать из страны. Он подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая не просто массово принимает украинцев, но предоставляет им гражданство и права, отнятые киевским режимом.

24 ноября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко признал, что почти 150 тыс. человек вернулись домой с Украины в регионы, вошедшие в состав России. Он назвал это ужасным для Киева.

Эксперты считают, что значительная часть покинувших Украину молодых граждан не вернётся обратно, а численность населения страны никогда не выйдет на прежний уровень.