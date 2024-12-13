Москва, 13 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Украина безвозвратно теряет население, так как украинцы бегут в Россию, спасаясь от унизительной жизни и утилизации на фронте. Об этом 13 декабря заявил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Сегодня каждому понятно, что результатом [этого конфликта] стала утилизация населения и массовое бегство граждан из страны», — написал он в статье, опубликованной на медиаплатформе «Смотрим. ру».

Политик указал на то, что в сентябре в украинские школы не вернулись более 400 тыс. учеников, так как подростки и их родители поняли, что нужно бежать из страны. И Россия является единственной страной, которая не просто массово принимает украинцев, но предоставляет им гражданство и права, отнятые киевским режимом.

Медведчук подчеркнул, что в России украинцев не ловят на улице, чтобы отправить на фронт, не сжигают книги, в том числе на украинском языке, не обирают поборами и взятками.

«И это не пропаганда, спросите у миллионов украинцев, которые обрели свой дом в России, и они подтвердят эти слова. Так что спасение и объединение украинцев находится только в России», — отметил Медведчук.

Как передавало ИА Регнум, советник назначенного Киевом так называемого мэра Мариуполя Пётр Андрющенко 15 ноября сообщил, что около 30% жителей города, которые ранее уехали из него из-за боёв, теперь вернулись обратно. Он объяснил это тем, что власти Украины не заботятся о беженцах. Через две недели чиновника уволили.

24 ноября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко признал, что почти 150 тыс. человек вернулись домой с Украины в регионы, вошедшие в состав России. Он назвал это ужасным для Киева.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию без визы. Достаточно предъявить внутренний или заграничный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна. При этом принимаются документы и с истёкшим сроком действия.