Вена, 20 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Значительная часть покинувших Украину молодых граждан не вернется обратно, а численность населения страны никогда не выйдет на прежний уровень, сказано в исследовании Венского института международных экономических исследований.

Известия/Тарас Петренко

«Безотносительно того, сколько ещё будет длиться конфликт, будет ли его дальнейшая эскалация, численность населения Украины никогда не вернётся на прежний уровень», — цитирует издание Berliner Zeitung автора исследования Марину Твердоступ.

По оценке эксперта, при нынешней динамике в 2040 году численность населения Украины составит около 35 миллионов человек.

Нежелание покинувших страну молодых людей возвращаться резко снизит численность трудоспособного населения и поставит под угрозу перспективы восстановления Украины, сказано также в исследовании.

Ранее польский демограф Ариэль Драбинский отметил, что для Украины существуют три демографических сценария: «плохой, очень плохой и драматический». Численность населения страны после завершения военного конфликта составит от 20 до 30 миллионов человек, отмечал он.

По ранее опубликованному прогнозу ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году — составит 45% от текущего показателя.