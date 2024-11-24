Киев, 24 ноября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Почти 150 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в Мариуполе и других населённых пунктах, вошедших в состав РФ, вернулись домой с территорий Украины, где они находились в статусе временно перемещённых лиц. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко агентству «Укринформ».

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

По его словам, только в Мариуполь вернулись 67–70 тыс. человек. Депутат назвал эти цифры «ужасными» для Киева.

Ткаченко также отметил, что на территориях, подконтрольных Украине, временно перемещённым лицам из Донбасса и Новороссии не была оказана «должная помощь». Им не предоставили жильё, социальную поддержку, компенсации и работу, подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что украинские работодатели относятся к этой категории людей с недоверием и предлагают им низкооплачиваемую работу.

Как сообщало ИА Регнум, около 30% жителей Мариуполя вернулись в город с территорий, подконтрольных Украине, из-за проблем с жильём, заявил 14 ноября советник назначенного киевскими властями так называемого мэра Мариуполя Пётр Андрющенко в эфире телеканала «Мы — Украина».

Он уточнил, что даже если люди работают, то им не хватает денег на аренду квартиры, поэтому беженцы вынуждены возвращаться. Как подчеркнул Андрющенко, эта история «абсолютно не идеологическая».

Мариуполь в ДНР освобождён российской армией от украинской оккупации в апреле 2022 года. Город сильно пострадал во время боевых действий, и его активно отстраивают. Летом текущего года в городе открыли после восстановления железнодорожный вокзал. В 2022 году во время активных боевых действий он был разрушен более чем на 80%.

Активно восстанавливается исторический центр Мариуполя — район проспекта Ленина, Георгиевской и Харлампиевской улиц.

24 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию субъектов РФ подчеркнул, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее и для себя, и для своих детей.