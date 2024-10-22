Женева, Швейцария, 22 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Население Украины сократилось примерно на 10 млн человек за последние два года, заявила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

Alexander Farnsworth/Global Look Press

«Согласно правительственной информации, с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 млн жителей. Население стареет, а молодёжь ищет возможности в других местах и уезжает из страны», — сказала она на брифинге.

Бауэр добавила, что сокращение населения вызвано не только прямыми потерями в конфликте с Россией, но и эмиграцией.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и вводит обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Также теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в апреле рассказал, что украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, уехавших из страны без справки от военкомата. Он отметил, что без паспорта человек получит статус нелегала и его депортируют домой, что может помочь Киеву решить вопрос с нехваткой личного состава в ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.