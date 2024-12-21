Москва, 21 декабря, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Британский музыкант, экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, что название российской ракеты «Орешник» связано с поражением целей несколькими боеприпасами.

ИА Регнум Орешник

«Я думаю, её так назвали, потому что она сбрасывает несколько «орехов» при попадании в цель​​​», — пояснил музыкант «РИА Новости».

Уотерс добавил, что не смог придумать другую причину для такого наименования ракетного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, почему новую гиперзвуковую ракету назвали «Орешником». Глава государства признался, что ему неизвестно происхождение названия. При этом комплекс «Орешник» был создан при его участии. Путин пояснил, что принимал окончательное решение по поводу того, производить ли комплекс, в каком объёме, когда и как.

Новая российская баллистическая ракета была названа «Орешник» специально, чтобы «никто не догадался», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Минобороны опубликовало соответствующее видео. На кадрах видно, как несколько боевых блоков врезались на большой скорости почти под прямым углом в землю.