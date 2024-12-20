Москва, 20 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оскорбительными выражениями в адрес президента России Владимира Путина показал грубый жест в сторону избранного президента США Дональда Трампа, заявил 20 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава киевского режима своими оскорблениями в адрес Путина «показал средний палец» Трампу, отметил зампред Совбеза. Он также допустил, что с подобной риторикой Зеленский не сможет долго «удержаться в кресле».

«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, действия главы киевского режима показывают его неуважение к Зеленскому, а также нежелание обсуждать мир с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, предложил западным странам провести эксперимент на территории Украины с их системами противовоздушной обороны и новым ракетным гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник». Вслед за этим глава киевского режима резко высказался и раскритиковал российского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хамские и резкие высказывания Зеленского, которые тот допускает в последнее время в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием украинского политика.