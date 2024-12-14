Анкара, 14 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Власти Турции в ходе своих контактов с США подали американской стороне заявку на выход из санкционного списка по российскому Газпромбанку. Вашингтон в настоящее время изучает запрос Анкары. Об этом 14 декабря сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Администрация США ввела санкции против Газпромбанка, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему. Алпарслан Байрактар, [турецкий] министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что это решение также затронет Турцию и что она хочет получить освобождение от санкций», — говорится в публикации.

Уточняется, что министр также назвал Россию одним из главных поставщиков газа в Турцию.

По словам автора материала, вопрос санкций был одной из тем переговоров в ходе приезда в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом американская сторона подтвердила наличие заявки Турции на исключение из рестрикций, отметив, что рассматривает её.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября администрация действующего президента США Джо Байдена расширила санкционный список против России. Под новые американские санкции попали 100 юридических и физических лиц, включая Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто 13 декабря рассказал, что Венгрия и Болгария нашли способ оплаты за российский газ, невзирая на американские санкции в отношении Газпромбанка. По его словам, в результате этого поставки газа в Венгрию через Болгарию будут абсолютно гарантированы, несмотря на санкции Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что Россия примет меры, в том числе ответные, на введение США санкций против Газпромбанка. Он также назвал такие действия попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.