Москва, 20 декабря, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции. Это указано на сайте законодательного органа.

Global Look Press

Данный законопроект касается поправок в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Таким образом, ответственность будет не только за продажу алкоголя, но и никотинсодержащей продукции, включая популярные среди молодёжи электронные сигареты.

«Предлагается установить, что розничная продажа несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести месяцев», — указано в тексте законопроекта.

Также отмечено, что в качестве альтернативного наказания за такого рода преступление также предусмотрены исправительные работы на срок до одного года. Ранее этот законопроект был принят Государственной думой.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 им. Героев Отечества в Кызыле отметил, что электронные сигареты приводят к серьёзным проблемам с памятью и здоровьем, хотя среди молодёжи их и считают «крутыми». Он подчеркнул, что необходимо понимать, к чему приводят вредные привычки, однако многие люди, включая молодых, не задумываются о последствиях.