Москва, 17 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Государственная дума 17 декабря во втором и третьем чтениях приняла закон о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табака и электронных сигарет.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Нововведение распространятся на табачные и никотинсодержащие товары, а также на кальяны и устройства для потребления указанной продукции. Документ предполагает внесение дополнений в статью 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Нижняя палата российского парламента одобрила этот законопроект в первом чтении 10 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 им. Героев Отечества в Кызыле отметил, что электронные сигареты приводят к серьёзным проблемам с памятью и здоровьем, хотя среди молодёжи их и считают «крутыми». Он подчеркнул, что необходимо понимать, к чему приводят вредные привычки, однако многие люди, включая молодых, не задумываются о последствиях.

В мае в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов на территории РФ. Документ предусматривает запрет на продажу в розницу никотина, включая синтезированный, или его производных, в том числе соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки.