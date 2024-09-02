Кызыл, 2 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Электронные сигареты приводят к серьёзным проблемам с памятью и здоровьем, хотя среди молодёжи их и считают «крутыми». Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 им. Героев Отечества в Кызыле.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства отметил, что нужно понимать, к чему приводят вредные привычки, однако многие люди, включая молодых, об этом не задумываются.

«Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием», — сказал он.

Путин добавил, что также от вейпов у людей могут появляться проблемы с иммунитетом, так как в результате их употребления в лёгкие проникают различные болезнетворные микроорганизмы, что приводит к снижению иммунитета.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о полном запрете продажи вейпов на территории РФ внесли в Государственную думу в мае. В документе предусматривается запрет на продажу в розницу никотина, включая синтезированный, или его производных, в том числе соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки.

Авторы инициативы также указали на достигший больших объёмов нелегальный оборот электронных сигарет, призвав правоохранительные органы бороться с этим. По информации депутатов, вейпы сейчас используют около 4 млн человек. По информации Минздрава, количество курящих вейпы подростков к началу 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России начали их продажи.

В конце августа Минздрав России сообщил о росте распространения новой болезни EVALI, вызываемой вейпами, симптомы которой сходны с коронавирусом. У заболевшего наблюдаются недомогание и сильная слабость, температура, кашель и одышка, а также происходят патологические изменения в лёгких.