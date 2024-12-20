Москва, 20 декабря, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готовится к вооружённому конфликту с Россией. Об этом 20 декабря в интервью KP.RU заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Alexander Welscher/Global Look Press

Он отметил, что Россия объявлена альянсом прямой угрозой безопасности на долгосрочную перспективу. При этом НАТО, демонизируя намерения РФ, в непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей.

Дипломат подчеркнул, что общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности.

«Если суммировать — НАТО готовится к вооружённому конфликту с Россией», — отметил замглавы МИД.

При этом Грушко добавил, что Западу не стоит с этим экспериментировать. По его словам, Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, демонстрируя свои военные возможности. Сигналы о последствиях конфликта с Россией были отправлены и восприняты на Западе, указал замминистра.

Дипломат заявил, что предложения России по укреплению безопасности были отвергнуты США и их союзниками. Агрессивные действия НАТО создают прямые риски для безопасности России, и это учтено в оборонном строительстве, указал Грушко. Он отметил, что, несмотря на усилия альянса, безопасность России будет обеспечена в любых условиях.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Андрей Белоусов 16 декабря назвал одной из основных задач оборонного ведомства обеспечение полной готовности Вооружённых сил страны к возможному военному конфликту с НАТО, который может иметь место на территории Европы в ближайшее десятилетие. По его словам, о том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые в июле на саммите НАТО, а также доктринальные документы США и других стран военного блока.

Постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев 9 декабря рассказал, что НАТО концентрирует войска с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия у границ России и Белоруссии. По его словам, в ОДКБ видят беспрецедентный рост напряжённости в Европе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 декабря заявил, что после пуска «Орешника» Запад и НАТО должны осознать — Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить военному блоку добиться успеха в нанесении «стратегического поражения». При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер.