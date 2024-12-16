Москва, 16 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Одной из основных задач Министерства обороны РФ является обеспечение полной готовности Вооружённых сил страны к возможному военному конфликту с НАТО, который может иметь место на территории Европы в ближайшее десятилетие. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Kay Nietfeld/Global Look Press

О том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые в июле на саммите НАТО, а также доктринальные документы США и других стран военного блока, заявил Белоусов на коллегии Минобороны.

«Обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», — назвал Белоусов одну из задач Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что военно-политическая обстановка в мире из-за действий Вашингтона остаётся нестабильной и непростой. Власти США доводят Россию до красной черты, а когда Россия начинает отвечать, пугают ею своё население, пояснил глава государства.

Президент отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Путин подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.

Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент.