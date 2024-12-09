Москва, 9 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. НАТО ведёт концентрацию войск у России и Белоруссии с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия (ЯО). Об этом 9 декабря заявил постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«Наблюдается концентрация вооружённых сил НАТО на границах Белоруссии и Российской Федерации, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», — сказал он в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

Васильев отметил, что в ОДКБ наблюдают рост беспрецедентный напряжённости в Европе, уточнив, что эта стратегическая ситуация в регионе стала хуже в том числе после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

По слова постпреда РФ, Запад негативно влияет на ситуацию в Кавказском регионе, подогревая там нестабильность.

«Сохраняется стабильно напряжённой и обстановка в Центральноазиатском регионе, где не спадают риски распространения из Афганистана наркоугрозы, терроризма и экстремизма», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов 4 декабря назвал абсолютным безрассудством возможное вторжение войск НАТО в Россию и Белоруссию. Он уточнил, что ОДКБ отмечает продвижение наступательной инфраструктуры альянса к западным границам Белоруссии и России, и добавил, что в условиях такой геополитической турбулентности возможны разные сценарии развития событий.

Ранее в это же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что нельзя недооценивать опасность ядерного сценария, особенно на фоне отсутствия каких-либо «дорожных карт» с планом действий на такой вариант развития событий. При этом, по словам дипломата, уровень эскалации в данный момент ниже, чем во времена Карибского кризиса, когда риски ядерной катастрофы стояли «более остро».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил 12 октября, что связанные с применением ядерного оружия учения НАТО направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне с РФ. По словам эксперта, в рамках этих манёвров будут отрабатываться задачи по нанесению ударов по объектам в России вдоль всей границы с НАТО.