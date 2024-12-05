Москва, 6 декабря, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что имел в виду, говоря, что Россия послала Западу сигнал запуском баллистической ракеты «Орешник». Глава МИД подчеркнул, что Запад и НАТО должны понимать, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить военному блоку добиться успеха в нанесении «стратегического поражения».

Министерство иностранных дел Российской Федерации Выступление Сергея Лаврова в ходе постминистерской конференции Россия — АСЕАН. Пномпень

Карлсон предположил, что американцы даже не знают, что произошло, когда Россия запустила мощный «Орешник».

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать всё, чтобы защитить наши законные интересы», — пояснил Лавров.

По словам политика, западные элиты борются за сохранение своей гегемонии в мире, на любом континенте, за режим, который готов продать или отдать все природные и человеческие ресурсы. Россия же борется за законные интересы безопасности, за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы.

«Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, «сидящих» на этих природных ресурсах», — констатировал Сергей Лавров.

При этом министр подчеркнул, что российская сторона не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер.

«Конечно, мы хотели бы избежать недопонимания. Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные «сообщения», если они не сделают необходимых выводов», — резюмировал российский дипломат.

Лавров ещё раз подчеркнул, что военная доктрина РФ гласит, что самое главное — избежать ядерной войны.