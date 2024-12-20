Курск, 20 декабря, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют мирное население и жилые дома в приграничных районах Курской области, поэтому находиться здесь опасно. Об этом 20 декабря рассказала жительница Большесолдатского района Татьяна Зиборова, накануне обратившаяся к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

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«У нас есть погибшие из знакомых, которые едут туда, чтобы хотя бы что-то забрать из дома, и в итоге их атакует дрон-камикадзе. Есть погибшие, есть раненые <…> Дома до сих пор дроны бомбят», ― сообщила в беседе с «РИА Новости» Зиборова.

Она добавила, что в Большесолдатский район ВСУ не заходили, однако вся инфраструктура разрушена.

«Я не обращалась напрямую к нашей власти, потому что мой дом стоит. Да, там окна побиты, там животные бегают по дому бродячие <…> Вот знакомые звонят ― тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит ― всё больше и больше», ― добавила местная жительница.

Женщина подчеркнула, что даже если получит сертификат, хочет остаться жить в Курской области.

В ходе прямой линии с главой государства 19 декабря Зиборова поинтересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области, а также получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жильё.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. Назвать конкретную дату освобождения всей территории Курской области нельзя, в регионе идут серьёзные бои, торопить бойцов не следует, сказал глава государства.

Он также добавил, что российские власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области и переселиться в другие регионы страны. На эти цели выделили 108 млрд рублей. По его словам, курская администрация будет работать все праздники, чтобы решить вопросы с жильём и другие проблемы.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн 19 декабря сообщил, что ряд населенных пунктов региона с высокой вероятностью частично или полностью снесены с лица земли из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ. Эти населённые пункты предстоит отстроить заново, отметил он.

Алексей Смирнов, занимавший тогда должность губернатора Курской области, 2 декабря сообщил, что в регионе начали выдавать сертификаты на жильё для жителей, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории. В первую очередь сертификаты получают представители льготных категорий, включая семьи участников спецоперации и контртеррористической операции, ветеранов, инвалидов, а также многодетные семьи.

Курская область на эти цели получила очередной транш в размере 14 млрд рублей. За два дня выдали уже 256 сертификатов, уточнил Смирнов.