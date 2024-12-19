Москва, 19 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Российские власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области и переселиться в другие регионы страны. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эта инициатива направлена на улучшение условий жизни и предоставление новых возможностей для тех, кто рассматривает переезд, подчеркнул глава государства.

После освобождения Курской области можно будет оценить ущерб, но точно всё будет восстановлено, заверил Путин.

«Всё будет восстановлено: и дорожная сеть, и инфраструктура, и объекты социального назначения, детские сады, жильё. Будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Кто хочет переехать ― будем помогать переехать. На эти цели выделены 108 млрд рублей», ― указал российский лидер.

По его словам, курская администрация будет работать все праздники, чтобы решить вопросы с жильём и другие проблемы.

Глава государства также пояснил, что назначил Александра Хинштейна в Курскую область временно исполняющим обязанности губернатора потому, что он умеет работать с людьми, индивидуально с каждым.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

Путин 22 августа поддержал предложение губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону.

Правительство РФ 21 сентября выделило дополнительные 10 тыс. рублей каждому жителю Курской области, который был вынужден покинуть свой дом из-за боевых действий в регионе. Общий объём выплат превысил 1,5 млрд рублей.

5 декабря Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Путин назначил врио губернатора региона Хинштейна. Как пояснил это назначение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Курской области необходимо кризисное управление.

ВСУ 6 августа дважды совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, но армия России отразила их атаки. Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении украинских военных на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.