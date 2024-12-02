Курск, 2 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В Курской области начали выдавать сертификаты на жильё для жителей региона, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории. Об этом 2 декабря сообщил губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что в первую очередь сертификаты получают представители льготных категорий, включая семьи участников специальной военной операции и контртеррористической операции, ветеранов, многодетные семьи и инвалидов.

«Курская область на эти цели получила очередной транш в размере 14 млрд рублей. За два дня выдали уже 256 сертификатов», ― добавил глава региона.

Первый заместитель губернатора Курской области ― председатель правительства Курской области Алексей Дедов уточнил, что стоимость одного квадратного метра в сертификате определяет Минстрой РФ. На четвёртый квартал текущего года она составляет 85 тыс. 416 рублей.

Власти напомнили, что также продолжается выдача сертификатов людям, проживающим в пятикилометровой зоне и отселённых районах. Она началась в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 22 августа, в курских приграничных районах решили остаться около 20 тыс. человек. Выехали из населённых пунктов более 130 тыс. жителей. Как доложил на совещании с президентом России Владимиром Путиным Смирнов, для переселения уже выдали свыше 200 сертификатов на жильё, их получили более 400 человек. Всего в зоне, которую решено было отселить и эвакуировать по решению оперштаба, проживали 152,5 тыс. человек.

Тогда же глава государства поддержал предложение губернатора Курской области об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону.

19 октября правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей. Средства направили из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости. Выплаты составят 75 тыс. или 150 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества — частичной или полной.