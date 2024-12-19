Курск, 19 декабря, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Ряд населенных пунктов Курской области с высокой вероятностью частично или полностью снесены с лица земли из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ, заявил в четверг, 19 декабря, временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Telegram/Александр Хинштейн

Эти населённые пункты предстоит отстроить заново, отметил Хинштейн в своём Telegram-канале.

«С высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново», — заявил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена.

Назвать конкретную дату освобождения всей территории Курской области нельзя, в регионе идут серьёзные бои, торопить бойцов не следует, сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

19 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что совокупные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 42 тыс. человек.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.

В августе Путин поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также было поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.