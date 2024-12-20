Казань, 20 декабря, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Прокурор в Казани, откуда пенсионерка Елена Маркелова дозвонилась президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции 19 декабря, связался с ней ещё в ходе программы и заверил, что решит её вопросы. Об этом пострадавшая рассказала РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Женщина сообщила Путину, что пострадала от действий мошенников. Они обманом получили доступ к её аккаунту на «Госуслугах». В сентябре она узнала, что на неё оформили кредиты на сумму 1,9 млн рублей. Чтобы их выплатить, пенсионерка с пенсией 18 тыс. рублей пошла работать уборщицей.

По словам пострадавшей, ей позвонили из прокуратуры и сказали, что следствие взяло дело под свой контроль. Также звонивший заверил, что с неё долг спишут и платить его не надо.

«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. Мы планируем проехать в экспертное учреждение, получим экспертизу и направимся в суд», — сказал сотрудник прокуратуры Маркеловой.

Они договорились о личной встрече.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин указал на возведённое Киевом в ранг государственной политики мошенничество в отношении россиян. Такая деятельность проводится под контролем украинских спецслужб, и её можно сравнить с действиями нацистской Германии, добавил президент.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении Елены Маркеловой, которая обратилась к Путину, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Российский лидер выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам, а также призвал банки проверять платёжеспособность клиентов при выдаче кредитов.