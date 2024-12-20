Вашингтон, 20 декабря, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Страны Евросоюза обсуждают отправку военного контингента на Украину в случае прекращения огня, однако речи об объединении миротворческих сил под флагом НАТО не идёт. Об этом 19 декабря сообщило американское издание The Washington Post.

Сергей Корсун ИА Регнум миротворцы, оон, солдаты ЕС евросоюз

«Согласно идее, группа европейских стран создаст военную силу для того, чтобы поддерживать прекращение огня и быть сдерживающим фактором для России… Такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для РФ», — отметили авторы.

Переговоры о возможном размещении военных на Украине проходили в Брюсселе. Для этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По данным издания, в начале декабря избранного президента США Дональда Трампа также ознакомили с идеей в ходе встречи в Париже с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трампа якобы заинтересовало предложение, но, по словам источников издания, непонятно, поддержит ли его американская администрация после прихода к власти избранного президента.

Европейские лидеры отправкой военных предусматривают возможность предоставления гарантий безопасности Киеву, пока вопрос его членства в НАТО не решён, указали в статье.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия не поддержит отправку военных советников из стран Евросоюза в зону украинского конфликта, какие бы цели они ни преследовали, из-за риска эскалации, заявил 16 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Будапеште считают чрезвычайно рискованной отправку на Украину военных из европейских стран с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы, пояснил он.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в конце ноября информировало, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент, чтобы поделить страну между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Предполагаемая численность контингента — около 100 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.