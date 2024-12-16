Москва, 16 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Украинская сторона пока отказывается от каких-либо переговоров о мирном урегулировании конфликта. Так 16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о развёртывании миротворцев на Украине.

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa

Представитель Кремля напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам себе документально запретил диалог с Россией. По его словам, разговоры о развёртывании на Украине миротворческого контингента являются преждевременными.

«Миротворцы? Собственно, пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров», ― подчеркнул Песков.

Он добавил, что в этих условиях Россия будет продолжать спецоперацию. Ни о каких переговорах не идёт и речи, указал пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что Киев подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до момента, пока Украину не примут в НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза, который пройдёт с 18 по 19 декабря, вопрос о размещении миротворцев на территории Украины в случае достижения мира с Россией. Вместе с тем источники издания отмечают, что тема миротворцев в настоящий момент «сырая» и является совокупностью идей.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 декабря отметила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку миротворческого контингента на Украину. По её словам, для этого на Украине должен быть мир.

Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине войск Европы для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.