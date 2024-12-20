Москва, 20 декабря, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Новый гиперзвуковой баллистический российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» способен гарантированно уничтожить любую цель в европейских странах, входящих в НАТО. В этом заверил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

ИА Регнум Орешник

Как пояснил эксперт, на территории стран НАТО нет таких возможностей, которые даже теоретически могли бы перехватить ракету «Орешник». Комплекс изначально имеет скоростные характеристики и совокупность боевых возможностей, которые не позволяют осуществить такой перехват даже в теории, поэтому цель поражается гарантированно, отметил Коротченко.

«В этом плане президент Владимир Путин не преувеличивал, не блефовал, а абсолютно чётко дал сравнительный технический анализ потенциальных средств ПВО-ПРО, которыми обладает противник и собственных характеристик «Орешника». Любой эксперт, исходя из элементарного сравнения данных, понимает, что перехват невозможен», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, «Орешник» — абсолютное оружие в случае ядерного конфликта или политической необходимости, которое «гарантированно уничтожит любую цель в странах НАТО в Европе».

«Уже сейчас, и в следующие 20-30 лет потенциальных средств перехвата «Орешника» существовать не будет», — заключил Игорь Коротченко.

Военный аналитик сравнил применение «Орешника» по территории Украины с игрой в тире.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе совмещённой с пресс-конференцией прямой линии Владимир Путин предложил сомневающимся в «Орешнике» западным экспертам убедить Запад и США, произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века». После этого ряд зарубежных СМИ обратил внимание на слова российского лидера.

Слова Путина выбрали в качестве заголовков британский телеканал Sky News и газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, телеканалы США NBC News и ABC News, издание Wall Street Journal и катарский телеканал «Аль-Джазира».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 18 декабря назвал применение Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» сигналом не только для США, но и для стран Европы. Дипломат отметил, что сигналом коллективного Запада стало разрешение Киеву бить по территории России.