Москва, 20 декабря, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Завершение спецоперации на Украине западные элиты при любом её исходе будут подавать как проигрыш России. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

Таким образом медиаменеджер прокомментировала вопрос британского журналиста президенту Владимиру Путину на прошедшей 19 декабря совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«В чем была суть его вопроса? Вы уже проиграли, задач СВО не достигли. Во-первых, СВО ещё не кончилась, во-вторых, каждый день мы читаем новости — это село освобождено, здесь населённый пункт, здесь километры — это так выглядит проигрыш?» — риторически спросила Симоньян.

По словам главреда, «эти так называемые журналисты — на самом деле «подстилки глубинного государства, проторивают дорожку нарративам этого государства».

Она подчеркнула, что, как бы ни завершилась специальная военная операция, на Западе её будут преподносить как поражение России.

«Они сами себе придумали цели, а теперь говорят, что задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит, проиграли. Кто ставил такую задачу?» — подчеркнула Маргарита Симоньян.

Она добавила, что президент Путин неоднократно заявлял, что такой задачи не было.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования постепенно истощаются, в то время как Вооружённые силы России продолжают продвигаться вперёд, заявил 19 декабря Владимир Путин.

Глава государства отметил, что армия России сейчас продвигает вперёд в зоне военных действий, в результате чего украинские формирования не могут вновь закрепиться на покинутых ими позициях.

13 декабря газета The New York Times написала, что российские военные демонстрируют самые быстрые темпы продвижения на линии фронта в Донбассе. По словам автора публикации, ВС РФ освобождают около сотни квадратных миль (около 161 кв. км) ежемесячно, пользуясь подавляющим превосходством в живой силе для прорыва позиций украинских формирований, ослабленных нехваткой бойцов.