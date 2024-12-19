Кишинёв, 19 декабря, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Недостаток внимания к русскоязычным гражданам признала президент Молдавии Майя Санду. О своих ошибках на посту главы республики она заявила 19 декабря на итоговой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум Майя Санду

«Если говорить об ошибках, то я буду больше общаться с жителями [Гагаузской] автономии. Также необходимо больше коммуницировать на русском языке. Хотим мы этого или нет, не все понимают румынский язык», — пояснила Санду.

Кроме того, молдавский лидер признала скромные результаты работы в борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре присутствие русскоязычной журналистки Светланы Дроздецкой посчитали неуместным на встрече Майи Санду с диаспорой в Италии и выгнали из зала, передав местной полиции. Причину такого решения никто не объяснил. По мнению Дроздецкой, Санду не захотела видеть и слышать русскоговорящую журналистку на встрече с соотечественниками.

В Молдавии 3 ноября прошёл второй тур президентских выборов. В нём участвовали прозападный кандидат от партии «Действие и солидарность» Санду и выходец из Гагаузии оппозиционер Александр Стояногло. 4 ноября в результате обработки голосов было объявлено, что на выборах партия Санду набрала 55,33%, а оппозиционная — 44,67% голосов. Однако во втором туре Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%.