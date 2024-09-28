Рим, 29 сентября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Присутствие русскоязычной журналистки Светланы Дроздецкой посчитали неуместным на встрече президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии и выгнали из зала, передав местной полиции. Об этом сообщил Sputnik Молдова.

European People’s Party Майя Санду

Почему журналистку и её оператора удалили — никто не объяснил. По мнению Дроздецкой, Санду не захотела видеть и слышать русскоговорящую журналистку на встрече с соотечественниками.

«Решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда недостойна присутствовать на приёме с диаспорой», — пояснила Светлана Дроздецкая.

При этом журналистка предположила, что Майя Санду настолько испугалась «опасных журналистов», что их даже передали итальянской полиции.

Как сообщало ИА Регнум, молдавские власти напомнили, что в стране запрещено ношение георгиевской ленты. Весной 2022 года полицейские штрафовали тех, кто надел её во время празднования Дня Победы.

Президент Молдавии Майя Санду 9 мая 2023 года в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню в Кишинёве заявила, что в этот день отмечает не День Победы, а «День мира». Она сообщила, что почтила память погибших во Второй мировой войне, не уточнив, какую сторону имеет в виду.