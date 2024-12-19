Москва, 19 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Украинские формирования за последние сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 225 боевиков, танк и три боевых машины пехоты (БПМ). Об этом 19 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также украинская армия лишилась за это время двух автомобилей, польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab, САУ «Гвоздика», трёх гаубиц Д-20 и полевого склада боеприпасов.

В минобороны уточнили, что общие потери Вооружённых сил Укараины (ВСУ) за время их вторжения в курское приграничье составили свыше 42 100 военных, 245 танков, 187 БМП, 127 бронетранспортёров, 1288 боевых бронированных машин, 1154 автомобиля, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и множество другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. При этом он уточнил, что конкретную дату полного освобождения курского приграничья назвать нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои и торопить российских бойцов не следует.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 18 декабря, что армия России остановила продвижение украинских формирований в Курской области. Он отметил, что российские военные продолжают уничтожать и выдавливать украинских боевиков из оккупированных теми некоторых населённых пунктов.